شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إيرادات شباك التذاكر البريطانى من 1.8 مليار دولار إلى 439 مليوناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان فيلم Tenet هو الفيلم الوحيد الذي تم إصداره بعد الإغلاق الأول في المملكة المتحدة خلال عام أفسدته جائحة كورونا، لذلك كان متوقعا تراجع شباك التذاكر في المملكة المتحدة وأيرلندا بشكل غير مفاجئ إلى حد ما في عام 2020 حيث كانت إيراداته منخفضة بنسبه 76 % عن عام 2019، فبعد خمس سنوات متتالية من تجاوز إيرادات تبلغ 1.3 مليار جنيه إسترليني أي (1.8 مليار دولار) ، أدت عمليات الإغلاق واسعة النطاق بسبب جائحة COVID-19 إلى إجمالي شباك التذاكر 323 مليون جنيه إسترليني (439 مليون دولار) ، وفقًا لتقرير Comscore السنوي الصادر حديثًا.

فبعد بداية واعدة لعام 2020 ، حسب Comscore فان السينمات في المملكة المتحدة شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 20 % ، لكن اعتبارًا من مارس ماضي، وعندما بدأ الإغلاق الأول على مستوى البلاد ، ظلت ايرادات دور السينما أقل من المستويات المعتادة لبقية العام، حتى عندما تم رفع الإغلاق والسماح لجميع المناطق بفتح أبوابها بين يوليو وسبتمبر ، اختارت العديد من دور السينما البقاء مغلقة، وذلك عندما أعلنت مجموعة Cineworld ، أكبر دور سينما في المملكة المتحدة ، في شهر أكتوبر أنها أغلقت جميع مواقعها ، وألقت باللوم على العدد المحدود من إصدارات الاستوديو الرئيسية مثل الجزء الجديد من جيمس بوند والذى تم تأجيله لـ 2021.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.