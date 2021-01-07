شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية تيفانى هاديش فى أول بطولاتها بـ Landscape With Invisible Hand والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع "deadline"، عن لعب الممثلة الأمريكية تيفاني هاديش أول دور بطولة لها في الفيلم الجديد، Landscape With Invisible Hand، الفيلم من إنتاج شركات، MGM و Plan B، و Annapurna، والفيلم الجديد مستوحى من الكتاب الذى طرح بـ نفس الاسم، للكاتب، ماثيو توبين أندرسون، على أن يقوم الكاتب كوري فينلي، بكتابة سيناريو العمل.

يدور فيلم Landscape with Invisible Hand، في المستقبل القريب حيث سيطرت الأنواع الغريبة المعروفة باسم Vuvv على الأرض، بعد أن تسببت تقنية Vuvv الموفرة للعمالة في انهيار سوق العمل على الأرض والاقتصاد العالمي، وبالتالي يبتكر مراهق وصديقته طريقة لكسب المال الذي تشتد الحاجة إليه من خلال بث حياتهم التي يرجع تاريخها إلى المخلوقات الفضائية المبهرة، ولكن لسوء الحظ، تسوء الأمور عندما يصبح المراهقون، بمرور الوقت، يكرهون بعضهم البعض ولا يمكنهم الانفصال دون إفلاس عائلاتهم، وفقا لما نشر على موقع "deadline".

كما أثبتت هاديش نفسها كواحدة من أكثر الممثلات الكوميدية رواجًا بعد أدائها الرائع بـ فيلم Girls Trip، كما حصلت على جائزة إيمي من خلال مشاركاتها في Saturday Night Live، كما حصل فيلم الكوميديا Black Mitzvah الذى طرح على Netflix على ترشيحات Emmy و Grammy أيضًا.

حصلت كل من Plan B و Annapurna على حقوق ملكية الفيلم في خلال عام 2017، على أن يتم التوزيع في دور العرض حوب العالم من قبل شركة MGM.