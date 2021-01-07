أكرم حسني يوجه رسالة لصناع مسلسل "اللعبة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أكرم حسني، على توجيه رسالة لصناع مسلسل "اللعبة 2"، المنتظر طرحه قريبا للنجمين هشام ماجد وشيكو.

ونشر حسني، بوستر المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا حبايبي .. الجزء الأول، كان خطير والجزء التاني أكيد هيبقى أحلى.. من نجاح لنجاح".

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، وتنضم النجمة رانيا يوسف للجزء الثاني من العمل الذي أشرف على كتابته فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، إخراج معتز التوني.