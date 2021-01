شكرا لقرائتكم خبر عن إيلى جولدينج تعلن عن موعد إطلاق أغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية إيلى جولدينج أنها تخطط لبدء عام 2021 بإطلاق عمل موسيقى جديد، وهو الخبر الذى أسعد قطاعا كبيرا من محبيها وعشاقها.

وأكدت المغنية وكاتبة الأغانى الشهيرة خلال جلسة نقاشية مع محبيها من مرتادى صفحتها على " إنستجرام " إن المعجبين يمكنهم سماع أغنيتها الجديدة وذلك بحلول نهاية شهر يناير الجارى، و ذلك ردا على أحد المتابعين الذى سألها متى تخطط لإصدار موسيقى جديدة .

و يأتى اطلاقها لأغنيتها الجديدة بعد ستة أشهر فقط من إصدار جولدينج لألبومها الرابع الذى حمل اسم " Brightest Blue " .



إيلى جولدينج

وحسب موقع " اوفيشال شارتس " أنه من المقرر حاليا أن تستمر جولة " Goulding's Brightest Blue " هذا العام ، حيث ستنطلق فى مانشستر فى 28 أبريل المقبل وتختتم فى دبلن فى 12 مايو القادم .

يذكر أن إيلى جولدينج بدأت مسيرتها الفنية عام 2009 ، فقدمت عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة خلال مسيرتها ، و من أبرز الاعمال الغنائية التى قدمتها " love me like you do " و " hate me " و " still falling for you " و " anything could happen " ، و غيرهم .