فن ومشاهير

"كل سنة والبشرية بخير".. نجوم الفن يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

عمرو دياب
كتب الفنان عمرو دياب، عبر حسابه على تويتر: "كل عام والأخوة الأقباط بخير .. عيد ميلاد مجيد".

مروة ناجي
وكتبت الفنانة مروة ناجي، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كل عام وكل إخواتنا المسيحين طيبين وبخير.. عيد الميلاد المجيد".

رنا سماحة
وكتبت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كل سنة وكل إخواتنا المسيحيين طيبين وبخير..عيد الميلاد المجيد".

أمير طعيمة
وكتب الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.. صدق الله العظيم.. كل سنة وأنتم طيبين ".

صلاح عبد الله
وكتب الفنان صلاح عبد الله ، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "كل سنة وكل المصريين الطيبين المخلصين مسلمين ومسيحيين طيبين قوي ومخلصين قوي".

سيمون
وكتبت الفنانة سيمون، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عيد ميلاد مجيد ..كل سنة وكلنا في بلدنا طيبين، ويفرح القلوب بالصحة وزوال الغُمة يا رب".

هالة صدقي
وكتبت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كل سنة والبشرية بخير وسلام وحب وعطاء".

امير طعيمةصلاح عبد الله 1عمرو دياب 1مروة ناجي 2هالة صدقيسيمونرنا سماحة

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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