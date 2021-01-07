"كل سنة والبشرية بخير".. نجوم الفن يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

عمرو دياب

كتب الفنان عمرو دياب، عبر حسابه على تويتر: "كل عام والأخوة الأقباط بخير .. عيد ميلاد مجيد".

مروة ناجي

وكتبت الفنانة مروة ناجي، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كل عام وكل إخواتنا المسيحين طيبين وبخير.. عيد الميلاد المجيد".

رنا سماحة

وكتبت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كل سنة وكل إخواتنا المسيحيين طيبين وبخير..عيد الميلاد المجيد".

أمير طعيمة

وكتب الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.. صدق الله العظيم.. كل سنة وأنتم طيبين ".

صلاح عبد الله

وكتب الفنان صلاح عبد الله ، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "كل سنة وكل المصريين الطيبين المخلصين مسلمين ومسيحيين طيبين قوي ومخلصين قوي".

سيمون

وكتبت الفنانة سيمون، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عيد ميلاد مجيد ..كل سنة وكلنا في بلدنا طيبين، ويفرح القلوب بالصحة وزوال الغُمة يا رب".

هالة صدقي

وكتبت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كل سنة والبشرية بخير وسلام وحب وعطاء".