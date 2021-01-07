فن ومشاهير

ليلى علوي تهنئ فاروق حسني بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بمناسبة عيد ميلاده .
ونشرت علوي، صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفنان العزيز جدًا الصديق الراقي والإنسان الغالي فاروق حسني.. كل سنة وأنت طيب وعقبال ١٠٠ سنة بصحة وسعادة.. وتلامذة كتير حواليك ومحبين كتير حواليك.. ويا رب ٢٠٢١ تبقى سنة خير، ونحضر معرضك إن شاء الله".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي، تنتظر طرح فيلمها "التاريخ السري لكوثر" بدور العرض السينمائي،وكانت آخر أعمالها التليفزيونية ‏مسلسل‏‏ "هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في ‏رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة ‏منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله.‎

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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