أحمد صلاح حسني يهنئ حسام غالي وحازم إمام بالتعيين في مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على تهنئة أصدقائه حسام غالي وحازم إمام، بعد تعيينهما بمجلس النواب .

وكتب صلاح حسني، عبر حسابه على تويتر: "مبروك لأخواتي وحبايبي المحترمين حازم إمام وحسام غالي دخول مجلس النواب .. بجد مبسوط وسعيد من كل قلبي لهم، أمثله محترمة ومشرفة.. مفيش خلاف عليهما.. نماذج مشرفة للرياضة المصرية .. يا رب التوفيق حازم إمام وحسام غالي.. مجلس النواب".

وتم اختيار اللاعب السابق حسام غالي واللاعب السابق حازم إمام، في قائمة المعينين بمجلس النواب، بقرار من رئيس الجمهورية.

ويحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس؛ أي 28 عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس.