جولة في لوس أنجلس.. إيما ستون تفاجئ جمهورها بحملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن سرّب أحد المصادر خبر حمل النجمة لموقع “إي نيوز” الأميركي، تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من إلتقاط صور حصرية لموقع “الدايلي ميل” البريطاني تظهر النجمة إيما ستون وهي تتجول في شوارع مدينة لوس أنجلس محتضنةً بطنها المنتفخ برفقة إحدى صديقاتها.

وتنتظر الممثلة التي تعرف بحبّها للخصوصيّة طفلها الأول من زوجها ديف مكاري بعد مرور ما يقارب العام على زواجهما في السرّ، على الرغم من عدم إعلانها عن الأمر وإخفائها له طيلة الفترة الماضية.

واختارت ستون إطلالة بسيطة ومريحة في حين غطَّت رأسها بقبعة سوداء، واتخذت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مُرتدية قناع الوجه.