أحمد حلمي يجسّد شخصية الأديب العالمي نجيب محفوظ في عمل فني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الإعلامي المصري خيري رمضان، خلال حلقة أمس الإثنين من برنامجه “حديث القاهرة” أن الفنان أحمد حلمي، يعقد جلسات تحضيرية مع الكاتب عبدالرحيم كمال، من أجل عمل فني جديد سوف يجسد خلاله شخصية الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وأوضح خيري رمضان، أن هذا العمل سيكون بمثابة نقلة مهمة في مشوار أحمد حلمي الفني، الذي اعتاد الجمهور أن يراه بالشخصيات الكوميدية.

وأكد أن هذا العمل سيفتح الباب أمام فناني مصر والعالم العربي، لتجسيد السير الذاتية للرموز الأدبية والعلمية، وهو خطوة هامة في تاريخ الفن في مصر.

ولمّح خيري رمضان، إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على القالب الفني الذي سيتم تقديم هذا العمل من خلاله، حيث لم يتم تحديد هل سيكون مسلسلاً درامياً أم فيلماً سينمائياً.

يذكر أن الفنان المصري عمرو سعد، كان أعلن أيضاً خلال الأيام الماضية عن شرائه حقوق رواية “ياولاد حارتنا” للأديب العالمي نجيب محفوظ.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الرواية على هيئة سلسلة أفلام قد تصل أجزاؤها إلى خمسة، حسبما صرّح عمرو سعد، أخيراً.

الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيكون بطلاً للموسم الرمضاني المقبل 2021، حيث سيتم تحويل ثلاثة أعمال أدبية له إلى مسلسلات درامية سوف تعرض خلال هذا الموسم هي “الملك”، “بين السما والأرض” ومسلسل “القاهرة”.