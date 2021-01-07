روان أتكينسون يخاف من المستقبل: أتطلّع إلى نهاية شخصية Mr. Bean

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: دان روان أتكينسون ثقافة الإلغاء على الإنترنت، باعتبارها “النظير الرقمي لعصابات القرون الوسطى”. وأعرب روان أتكينسون (65 سنة)، المعروف بتأدية شخصية Mr. Bean، عن أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعله “يخاف من المستقبل”، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وأضاف في مقابلة حديثة إن وسائل مواقع الاجتماعي وسعت فجوة الانقسامات في المجتمع وقلّصت التسامح.

وعلّق الممثل: “المشكلة التي نواجهها على الإنترنت هي أن الحلول الحسابية تقرر ما نريد رؤيته، والذي ينتهي بخلق نظرة مبسطة ومزدوجة للمجتمع، ثمّ تتحوّل إلى قضية: إما أن تكون مع أو ضد. وإذا اخترت أن تكون ضدّ، فأنت تستحق الإلغاء”.

وتابع: “من المهم أن نستمع إلى مجموعة واسعة من الآراء، ولكن ما نعيشه اليوم هو النظير الرقمي لعصابات القرون الوسطى التي تجوب الشوارع بحثاً عن شخص لتحرقه. إنّ النتائج مخيفة لأي شخص يقع ضحية هذه العصابات ويملأني هذا الأمر بالخوف من المستقبل”.

وأضاف: “يسرّني معرفة أنّ الناس يريدون التواصل مع Mr.Bean، لكن ليس لدي أي رغبة في أن يكون لدي أي حضور على مواقع التواصل الاجتماعي. ما يحدث هناك هو مجرد استعراض ثانوي في عالمي”.

يستعد أتكينسون لإنجاز فيلم عن Mr. Bean، حيث سيقوم بالتعليق الصّوتي للشخصيّة الشهيرة.

وعلّق على دوره قائلاً: “بعد أن صنعنا سلسلة الرسوم المتحركة للسيد بين، نحن الآن على مشارف تطوير فيلم رسوم متحركة له. أجد أنّ القيام بالتعليق الصوتي للسيد بين أسهل بكثير بالنسبة لي من الأداء المرئي”.

وختم: “أنا لا أستمتع كثيراً بتأدية هذا الدور. هناك حمل ومسؤولية كبيران ومرهقان مرتبطان بهذه الشخصيّة، وأتطلع إلى نهايتها”.