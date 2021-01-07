نُقل إلى المستشفى.. مغني الراب الأميركي دكتور دري “بخير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قال مغني الراب المخضرم ومنتج الأغاني دكتور دري، إنه نُقل إلى المستشفى حيث يتلقى الرعاية من فريقه الطبي، وذلك بعد تقارير إعلامية ذكرت أنه أصيب بتمدد في الأوعية الدموية بالدماغ، وإنه في وحدة العناية الفائقة.

وذكر موقع “تي. إم. زد” الإلكتروني في وقت سابق، أن دري أصيب بتمدد في الأوعية الدموية بالمخ يوم الاثنين ونقلته سيارة إسعاف بسرعة إلى مركز سيدارز سايناي الطبي في لوس انجلس.

وكتب دري على “إنستغرام”: “شكراً لعائلتي وأصدقائي ومعجبيَّ لاهتمامهم وتمنياتهم الطيبة. أنا بخير وأتلقى رعاية ممتازة من فريقي الطبي”.

وأضاف: “سأخرج قريباً من المستشفى وأعود إلى المنزل. تحياتي للفريق الطبي العظيم في سيدارز”.

وكان موقع “تي. إم. زد”، قد قال إن حالة قطب الموسيقى البالغ من العمر 55 سنة مستقرة وإنه في حالة ذهنية جيدة، لكن الأطباء لا يعلمون سبب النزيف وإنهم يجرون بعض الفحوص.