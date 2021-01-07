آخرها “في يوم وليلة”.. إبراهيم الحكمي يضع لمساته على شارات مصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بات المطرب السعودي إبراهيم الحكمي، واحداً من أبرز المطربين العرب الذين يضعون أصواتهم على شارات مسلسلات الدراما المصرية، وتحقق هذه الأغنيات فور طرحها عبر موقع الفيديوات العالمي “يوتيوب” ملايين المشاهدات.

أخيراً، انتهى الحكمي، من وضع صوته على شارة مسلسل “في يوم وليلة” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رزق، ولم يتم تحديد موعد عرضه عبر القنوات الفضائية حتى الآن.

وتعاون الحكمي في شارة المسلسل مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، والموزع أحمد إبراهيم، وهو فريق العمل الذي تعاون معه الحكمي في مسلسل “جبل الحلال”، وجسد بطولته النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وتم إنتاجه العام 2014. الحكمي غنى تتر بداية ونهاية المسلسل بأغنيتي “ماشية شمال” و”هموم جبلين”.

كما غنى أيضاً الحكمي شارة بداية ونهاية مسلسل “الطوفان” الذي تم إنتاجه عام 2017، وتصدر قوائم المسلسلات الأعلى مشاهدة فور عرضه، كما تعاون أيضاً مع الفنان محمد رمضان، في مسلسله “نسر الصعيد” من خلال “يا زين يا ولد الزين” وهي الأغنية الافتتاحية للعمل.

وعلى صعيد آخر، انتهى الحكمي، من تسجيل عدد من الأغنيات أخيراً، سوف يتم طرحها على طريقة الأغنيات “السينغل” خلال الفترة المقبلة.