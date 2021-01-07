صفقة بالملايين.. لن تصدقوا كم زادت ثروة كيم كارداشيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكّد موقع “إي نيوز” الأميركي أنّ ثروة كيم كارداشيان زادت 200 مليون دولار بعدما أبرمت النجمة صفقة بيع 20 في المئة من شركتها KKW Beauty إلى شركة “كوتي” المصنّعة لبعض أكبر ماركات الجمال في العالم مثل CoverGirl وSally Hansen وOPI مقابل 200 مليون دولار، في صفقة تقدر قيمة كيم بمليار دولار.

وأعلنت شركة “كوتي” عن الشراكة الاستراتيجية يوم الاثنين، وذكرت في بيان صحافي أنها ستركز مع كيم على “ابتكار فئات جديدة من منتجات التجميل والتوسع عالمياً”، وهذا يعني تطوير منتجات العناية بالبشرة والشعر والأظافر والعناية الشخصية.

أمّا كيم، فسيرتكز دورها على قيادة “جميع الجهود الإبداعية في ما يتعلق بمبادرات المنتجات والاتصالات، بناءً على امتدادها العالمي الاستثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي” بمساعدة فريقها.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من إبرام الشركة عينها صفقة منفصلة مع كايلي جينر، شقيقة كيم، حيث اشترت الشركة حصة 51 في المئة في شركة مستحضرات تجميل كايلي مقابل 600 مليون دولار.

على الرغم من أن “كوتي” استحوذت على أغلبية الأسهم في شركة Kylie Cosmetics، تبقى كيم المالك الأكبر في شركتها رغم الشراكة الجديدة.