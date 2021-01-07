هند صبري تبدأ تصوير “عايزة أطلق” خلال أيام.. نشاطات بالجُملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تستعد النجمة التونسية هند صبري، لبدء تصوير مشاهدها الأولى في مسلسلها الجديد “عايزة أطلق”، الذي يُعد امتداداً لمسلسلها الشهير “عايزة أتجوز” الذي تم إنتاجه العام 2010.

ومن المقرر عرض “عايزة أطلق” عبر إحدى منصات العرض الإلكترونية خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، وينتجه صادق الصباح.

“عايزة أطلق” يتولى مهمة قيادته المخرج المصري هادي الباجوري، الذي تعاقد أخيراً مع باقي الأبطال المشاركين في العمل، وحدّد الأماكن التي سيتم التصوير فيها.

فكرة المسلسل مأخوذة من رواية للكاتبة دعاء حلمي، يحتوي على ثلاث عشرة قصة مختلفة، وتعاقد صادق الصباح معها على تحويل الكتاب إلى حلقات تلفزيونية.

وعلى صعيد آخر، أوشكت صبري على الانتهاء من تصوير جميع مشاهدها بمسلسل “هجمة مرتدة” الذي ستخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل 2021، وتشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد عز، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، وكوكبة كبيرة من نجوم التمثيل في مصر، ومن المقرر أن تتناول أحداثه أحد ملفات المخابرات المصرية.

أيضاً، بدأت صبري، تصوير أول مشاهدها في فيلم سينمائي مصري جديد يحمل عنوان “السرب”، بطولة أحمد السقا ومنى زكي، قصي خولي، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطاله، وكتب قصته المؤلف عمر عبدالحليم، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.