فارس كرم عن جديده: “في كتير ناس عمتبكيي.. مين فاضي يسمع؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أجاب النجم اللبناني فارس كرم على تساؤلات محبّيه حول موعد طرح ألبومه الجديد الذي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لإصداره بالتعاون مع شركة “روتاتا للصوتات والمرئيات”.

وأكد فارس في دردشة مع متابعيه عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” أن أغاني الألبوم جاهزة للطرح، لكنه يمتنع عن إصدارها بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان من ناحية، وانشغال الناس في مختلف أنحاء العالم بأزمة كورونا من ناحية أخرى وقال: “كل الاغاني جاهزة بس مين فاضي يسمع بهيدا الوضع؟”.

كما صرّح فارس كرم أنه سيصدر الألبوم فور تحسن الأوضاع وقال: “في كتير ناس عمتبكيي وبحس انو بس تقطع هالمرحلة اكيد رح نزل اجمل اغاني”.

وكان فارس كرم قد انتهى في الفترة الماضية من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد الذي يتعاون فيه مع نخبة من صناع الأغنية اللبنانية، أبرزهم فضل سليمان وفارس اسكندر، كما تولى المؤلف الموسيقي عمر صبّاغ توزيع كل الأغاني الجديدة موسيقيًا.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.