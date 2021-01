شكرا لقرائتكم خبر عن جينا أورتيجا تطلق كتابها الأول وتروج له على طريقتها الخاصة..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية جينا أورتيجا قررت أن تأخذ خطوات ثابتة ومميزة جديدة بعيدة تماما عن التمثيل ، فقد أصدرت الممثلة البالغة من العمر ( 18 عاما) أول كتاب لها والذى حمل عنوان " It’s All Love: Reflections For Your Heart and Soul " .

الكتاب الذى أصدرته النجمة الشابة يجمع عددا كبيرا من القصص والتجارب الشخصية التى مرت بها جينا أورتيجا حول نشأتها فى أمريكا اللاتينية ، والعمل تحت الضغط النفسى ، والوقوع فى الحب والخروج منه ، وفقدان أفراد الأسرة المقربين ، وغير ذلك الكثير " .



و لكى تقوم جينا أورتيجا للترويج للكتاب على طريقتها الخاصة ، قامت النجمة الشابة بنشر صورة التقطتها " SELFIE " على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " انستجرام " و التى تضم أكثر من 5.8 مليون شخص ، ظهرت جينا فى الصورة و هى تحمل كتابها الأول مرتديه ملابس بسيطة جمعت اللونين الأبيض و الأسود ، لتحصد صورتها أكثر 369 ألف LIKES خلال 17 ساعة فقط من نشر الصورة .