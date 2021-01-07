الشرطة الأمريكية تبعد أنصار ترامب عن مبنى الكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس، إبعاد المحتجين من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبنى الكونجرس الأمريكي بعد اقتحامه.

وقال قائد شرطة واشنطن روبرت كونتي إن المحتجين ألقوا مواد كيميائية على أفراد الشرطة المكلفين بحراسة مبنى الكونجرس.

وجاء ذلك بعد اقتحام مجموعة من أنصار ترامب للمبنى بعد محاصرته اعتراضا على جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.



كما أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على 13 شخصا قالت: إن "جميعهم من غير سكان العاصمة الأمريكية"، فضلاً عن مصادرة 5 قطع سلاح.

ومساء الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام أمريكية العثور على عبوة ناسفة في مقر الحزب الجمهوري وتفجيرها بشكل آمن.

كما تم إخلاء المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي على خلفية الاحتجاجات.

وفي وقت سابق، فرضت موريل بوزر، عمدة العاصمة واشنطن، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وأوضحت أن "الحظر يبدأ اعتبارًا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد"، لاحتواء الشغب في المدينة.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، ، قيام أحد المحتجين بالجلوس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ .

ودعا ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في واشنطن.