شكرا لقرائتكم خبر عن لقد كان عاما مليئا بالنجاحات.. watch it تقدم أفضل المسلسلات والأفلام والبرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منصة watch it العديد من النجاحات فى عام 2020، حيث قدمت محتوى غاية في الأهمية خلال العام الأصعب على البشرية، لتساهم في حملات خليك بالبيت للوقاية من فيروس كورونا مقدمة محتوى لا يقاوم من أهم الأعمال، حيث حصلت على الحقوق الرقمية لأهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التليفزيونية، بالإضافة إلى حصولها على حقوق البث الرقمى لمباريات الدورى العام المصرى حصريا لأربعة مواسم مقبلة، إضافة إلى روائع الدراما المصرية بعد الحصول على الحقوق الرقمية حصريا لمكتبة التليفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الإعلامى، مثل مسلسلات رأفت الهجان، ليالى الحلمية، أحلام الفتى الطائر، المال والبنون، أرابيسك، حديث الصباح والمساء وغيرها.

وأضافت منصة watch it باقة من أشهر مسرحيات الستينيات مثل "سيدتي الجميلة"، "موسيقى في الحي الشرقي"، "هاللو شلبي"، إضافة إلى مسرحيات حديثة مثل "الملك لير"، وتستعد المنصة لطرح مجوعة منتقاة من أقوى المسرحيات والأفلام مباشرة من دور العرض فى خطوة غير مسبوقة بالعالم العربى.

وعلى صعيد البرامج التليفزيونية الأكثر نجاحا، استحدثت watch it قسما لمتابعة حلقات أنجح البرامج التليفزيونية حصريا مثل "صاحبة السعادة" تقديم إسعاد يونس، "معكم" منى الشاذلى، "أنا وبنتي" تقديم شريف منير، و"سهرانين" تقديم أمير كرارة، و"ميس أندرستاند" تقديم شيماء سيف، "أنا وأنا "تقديم سمر يسري، و"رحلة حياة" تقديم مصطفى حسنى، و"باب رزق" تقديم يسري الفخراني، و"اسم من مصر" تقديم جورج قرداحي، "ورطة إنسانية" بمواسمه الثلاثة، و"أصغر شيف" و"السيرة" و"واحد من الناس" و"أبلة فاهيتا".

بالإضافة للمحتوى الرمضانى المتميز من مسلسلات لكبار النجوم والنجمات والذى عرضته المنصة، وقدمت العديد من الأعمال الجاذبة من الشباب وإلى الشباب ومنها مسلسل "شديد الخطورة" و"إسعاف يونس" و"جمال الحريم" و"ربع قيراط" و"خيط حرير" و"الدايرة" و"ضربة معلم"، وغيرها من الأعمال التى تصدرت التريند ولاقت نجاحا كبيرا.

ولم تكتف المنصة بذلك فقط بل قدمت عددا كبيرا من الأعمال الوثائقية شديدة التميز، ومنها على سبيل المثال فيلم "نقطة تلاقى" من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مروراً بحقبة سيدنا موسى، وصولاً إلى رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى مرحلة الفتح الإسلامى، حتى حرب 1973 والتى أظهر خلالها عرب سيناء بطولة وتضحيات كبيرة.

وفيلم "عنوان المراسلات" حيث يجوب خلاله الشاب ياسين الزغبى بلاد العالم، ويتحدث مع مجموعة من الشباب حول العالم ويتضمن إحصائيات عن عدد اللاجئين والنازحين حول العالم، والثالث "مسلم ولا مسيحى" فيلم تسجيلي يشير إلى فطرة البراعم ونشأتهم وتأديتهم لصلواتهم، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي.. فالكل له دينه، وأن الكل أبناء لآدم وحواء، وأن الدين لا يفرق بين الأصدقاء سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين، وأن الإله واحد.

وفيلم "صانعو المطر" ويتناول الطالب المصرى أحمد جمال مطر قضية العمل الإنسانى من منظور ذاتى بعد حصوله على جائزة دولية عقب عمله فى مشروع خاص بعلاج ميلانوما أو سرطان الأظافر، ومن هنا قرر السفر والعمل على إبراز الأعمال الإنسانية وإحداث فارق فى حياة الآخرين.

وفيلم "عالبحرى" ويتناول تطلعات وطموحات الشباب بمحافظات غرب الدلتا، ينقلها شاب يجوب المحافظات بدراجة هوائية ويستعرض طلبات شباب ومواطنين من أرض الواقع، وأخيراً فيلم "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".

منصة watch it قامت بعمل تأمين شامل للمنصة، وفى إطار استخدام أحدث التكنولوجيات، بدأت منصة watch it توفير خدمة المشاهدة بتقنية Urtla HD – 4k ويمكن حاليا مشاهدة بعض الأفلام بنفس التقنية مثل فيلم "واحد صفر"، وفيلم "حب البنات".

وتوفر المنصة للمشتركين إمكانية المشاهدة غير المحدودة عبر الأجهزة الرقمية مثل أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال اشتراكات يمكن دفعها عبر وسائل الدفع النقدى والإلكترونى المختلفة سنوية والسنوية عبر وسائل الدفع الإلكترونى باستخدام بطاقات الائتمان من فيزا أو المحافظ الإلكترونية، أو نقدا عن طريق خدمات شبكة فورى.