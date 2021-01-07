شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنات تحتفل بعيد ميلادها: اليوم زاد عمرى سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة المغربية جنات بعيد ميلادها الـ 35 أمس الأربعاء، حيث ظهرت برفقة زوجها خلال إطفائها شموع التورتة، وسط تهانئ وحفاوة كبيرة من جمهورها، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلة: "اليوم زاد عمري سنة".

وهنأ عدد كبير من متابعى النجمة جنات بعيد ميلادها، حيث قال أحد متابعيها: "كل سنة وإنتى طيبة يا فنانة جدا وإنسانة جدا"، وأضاف آخر: "سنة سعيدة بطول العمر ويارب بتحقيق كل أمنياتك"، وغرد آخر: "كل سنة وحضرتك طيبة وبصحة وعافية إن شاء الله وعقبال ميت سنة وعيد ميلاد سعيد".









من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية هم، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، كما غنت المطربة تترات عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة ، حكايات وبنعيشها، قصص النساء في القرآن، عيون القلب.