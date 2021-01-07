شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده لـ"الخليج 365": صحتى زى الفل ومدخلتش أى مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة فيفى عبده جمهورها على صحتها قائلة لـ"الخليج 365": "أنا حاليا بخير وزى الفل، ودخولى المستشفى ليس له أى أساس من الصحة"، مشيرة إلى أنها حاليا تتواجد فى منزلها، موجهة رسالة لجمهورها: "ربنا يخليكم ليا وعاوز أطمنكم، وأحب أقول للجميع كل سنة ومصر وشعبها بخير وإن شاء الله تكون سنة سعيدة على الجميع".

فيفى عبده كانت قد طمأنت جمهورها أيضا عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة، على حالتها الصحية بعد مرضها خلال الأيام الماضية، مشيرة فى فيديو لها على حسابها بموقع إنستجرام إلى أن البعض يكبر من الأمور وأن صحتها جيدة، وما حدث هو أن الدكتور أعطى لها حقنة بالخطأ لمست عصب بها وتتناول الأدوية بسببها.

فيفى عبده أكدت أن كورونا عمل لها حالة اكتئاب والأجواء التى نعيشها هى التى جعلها لا تخرج فى فيديوهات جديدة على إنستجرام، مضيفة أنها زعلانة على زملائها الفنانين المصابين بكورونا، لكنها فى نفس الوقت طمأنت الجمهور على صحتها، وأنها ستقوم بعمل فيديو رقص وتنطيط قريبا، على حد قولها.