هشام جمال يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المنتج هشام جمال، تعافيه من فيروس كورونا، الذي كشف عن إصابته به يوم 25 ديسمبر الماضي.

وكتب جمال، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قائلاً: "سلبي..الحمد لله..أخيرًا".

ونشر تدوينة أخرى، قال فيها: "في تجربة كورونا دي.. كان في ناس بتسأل عليا كل يوم كذا مرة، وناس سألت أول كام يوم لحد ماتطمنوا، وناس كانت بتسأل من وقت للتاني، وناس عملت الواجب مرة واحدة، وشكرًا ليهم كلهم أكيد".

وتابع: "لكن يا مادي.. أنا فعلاً مش عارف أشكرك إزاي على تعبك إنت ونهى معايا، وأنا عيان وبجد مكسوف من كمية الطلبات اليومية، وكمية الأكل اللي نهى عملته واهتمامك وسؤالك وتحملك لمسؤولية الشغل، وأنا مش موجود وإنك ساعدتني أعمل تقريبًا كل حاجة كإني موجود عادي".

واستكمل: "وبالمناسبة شكرًا عمومًا على ال ١٠ سنين اللي فاتوا على شطارتك وتربيتك واحترامك وإلتزامك وتطورك وحبك ليا وللشغل، وطبعًا على كمية الضحك اللي ضحكتها بسببك".

وأضاف: "أنا عارف إني عمري تقريبًا ما عبرتلك عن أي مشاعر في ال ١٠ سنين اللي فاتت.. لكن أنا فعلاً بحبك جدًا ومش متخيل السنين والرحلة دي كانت هتبقى عاملة إزاي من غيرك على كل المستويات يا مدووود".

وكان المنتج والفنان هشام جمال، أعلن يوم 25 ديسمبر، عن إصابته بفيروس كورونا.