ميرهان حسين بدون مكياج ونجوى كرم أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

يوسف عثمان

نشر الفنان يوسف عثمان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من كواليس مسلسله "وادي الجن".

لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أمام بروج خليفة بمدينة دبي الإماراتية.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجمبسوت سوداء أنيقة.

شام الذهبي

نشرت السورية شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل عيادتها.

زينة

نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها التقطها لها توأمها "عز الدين" و"زين الدين".

سعد رمضان

نشر الفنان اللبناني سعد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بجوار "كلبه".

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من منزلها داخل العاصمة البريطانية لندن.