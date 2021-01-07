دينا الشربينى تخوض الماراثون الرمضانى فى «قصر النيل»

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة دينا الشربيني، من تصوير أحدث أعمالها الدرامية «قصر النيل»، للمنافسة به فى الموسم الرمضاني، والذى تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق كما اعتاد الجمهور منها فى أعمالها السابقة، تلعب فيه فتاة أرستقراطية تواجه العديد من المشاكل، حيث أوشك المخرج خالد مرعى على الانتهاء من معاينة أماكن تصوير، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة.

وقد استقر المخرج خالد مرعى على فريق العمل الذى يلعب دور البطولة بجانب دينا الشربيني، وهم ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبرى فواز، ومحمود البزاوى، أحمد خالد صالح، وناردين فرج، وأحمد مجدى، ونبيل عيسى ومريم الخشت.

العمل يشبه فى ديكوره مسلسل «جراند أوتيل» التى شاركت فى بطولته بجانب عمرو يوسف وأمينة خليل.

والمسلسل تأليف محمد سليمان عبدالملك فى أول تعاون يجمعه بدينا الشربينى وخالد مرعى.

وعلى الصعيد الآخر، تواصل الشربينى تصوير فيلمها السينمائى «التهويدة»، والذى تدور أحداثه بحقبة الخمسينيات من القرن

الماضي، فى إطار من الإثارة. والعمل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج طارق العريان، ويشارك فى بطولته عمرو يوسف، ويعد ذلك التعاون الفنى الثانى لهما سينمائيًا بعد مشاركتهما فى فيلم «كدبة كل يوم»، والذى عرض عام 2016.

وبجانب آخر انتهت الشربينى من تصوير مشاهدها بالفيلم السينمائى «ثانية واحدة»، التى تلعب فيه دور حبيبه مصطفى خاطر، والذى يتسبب لها فى العديد من الأزمات، وتتعرض خلال الأحداث إلى صدمة عاطفية تدخل على أثرها المستشفى لتلقى العلاج، الفيلم تدور أحداثه فى إطار الرومانسية الكوميدية، حول شاب يتعرف على فتاة ويتعرض لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب، العمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك فى بطولته محمود حميدة، وسوسن بدر.

وتنتظر الشربينى عرض فيلمها السينمائى «30

مارس»، الذى تجسد فيه شخصية زوجة «فرج»، سائق التاكسي، والذى يلعب دوره الفنان أحمد الفيشاوي، يتورط فى جريمة ما، وتتصاعد الأحداث حتى يكتشف أنه يعانى من مرض نفسى ويتخيل أحداث غير حقيقية، الفيلم من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسي، ويشارك فى بطولته خالد الصاوي، وأسماء أبواليزيد، ومن المقرر طرحه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتنتظر أيضا عرض فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، والتى تجسد به شخصية زوجة الفنان كريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه فى إطار الكوميديا الاجتماعية، حول الإعلامى الذى يلعب دوره الفنان كريم عبدالعزيز، ويسعى كشف الحقائق بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة، ويناقش العمل الصراعات بين الأزواج بعد مرحلة الطلاق، العمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك فى بطولته غادة عادل، ماجد الكدواني، بالإضافة إلى فيلم «يوم 13»، والذى تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء تجمعهم الظروف داخل أحد القصور، تحدث بينهم العديد من المفارقات فى إطار الرعب والتشويق، ويعد الفيلم أول فيلم عربى يتم تصويره بتقنية ثلاثية الأبعاد، العمل من تأليف وإخراج وائل عبدلله، ويشارك فى بطولته أحمد داود، وجومانا مراد.