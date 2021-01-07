شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يهنئ أبطال "اللعبة 2": الجزء الأول كان خطير والتانى أكيد أحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم أكرم حسنى أبطال مسلسل "اللعبة"، متمنيا لهم النجاح و التوفيق في الجزء الثانى، ونشر بوستر المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليه قائلا: "مبروك يا حبايبي، الجزء الأول كان خطير والجزء التاني أكيد هيبقى أحلى من نجاح لنجاح".



أكرم حسنى

كما نشر الممثل الكوميدى شيكو عن البوستر الدعائى للجزء الثانى من مسلسل "اللعبة"، وعلق على البوستر بصفحته على إنستجرام قائلا: "جاهزين ولا إيه.. اللعبة ليفيل الوحش".

وكان الفنان شيكو شارك متابعيه وجمهوره، بصورة من وراء كواليس تصوير مسلسل اللعبة فى منطقة وادى الريان بمحافظة الفيوم، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، الصورة التى ظهر فيها مع النجمة رانيا يوسف ومحمد ثروت، وأمامهم طاولة الغذاء عليها فطير وعسل.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلين منذ صغرهما اللذين يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.

وكانت الفنانة رانيا يوسف استأنفت تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد، وذلك بعدما انضمت إلى فريق العمل مؤخراً لتقديم شخصية جديدة لم تكن متواجدة فى الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى بعدما عرض على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، وتجسد رانيا دور سيدة تتزوج شيكو وتدخل فى صدامات مع زوجته الأولى ميرنا جميل بشكل كوميدى.