شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تعلن عن جزء ثانٍ لفيلم We Can Be Heroes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ملكة جمال العالم السابقة والممثلة بريانكا شوبرا جوناس، عن تكملة فيلم "We Can Be Heroes"، من إخراج وتأليف روبرت رودريجيز، وأكدت شوبرا أن رودريجيز ونتفليكس يطوران ما تبقى من الفيلم، وقالت "يعود الأبطال للجولة الثانية، التكملة قيد التطوير مع Rodrigues و Netflix".

وفقًا لـ Variety ، يتبع الفيلم أبطالًا شبابًا لأبطال الأرض الخارقين، الذين تم اختطاف والديهم من قبل غزاة فضائيين. لم يترك للأطفال أي خيار سوى العمل معًا لإنقاذ والديهم والعالم.

"We Can Be Heroes" هو جزء من "Spy Kids" و "The Adventures of Sharkboy and Lavagirl"، وفقًا لـ Netflix ، ساهم الفيلم، الذي ظهر لأول مرة في عيد الميلاد، في تسجيل نسبة مشاهدة قياسية خلال أسبوع الكريسماس، حسبما أفاد موقع Variety.

فيلم We Can Be Heroes من إخراج وتأليف روبرت رودريجيز، ومن بطولة بيدرو باسكال، تايلور دولي، بريانكا شوبرا، بويد هولبروك، كريستيان سلاتر، سونج كانج، كريستوفر ماكدونالد، يايا جوسلين، فيفيان ليرا بلير، هالي راينهارت، هلا فينلي، أدريانا بارازا، راشيل سبيكتر، ناثان بلير.

ويدور فيلم We Can Be Heroes حول، قيلم الكائنات الفضائية المحتلة باختطاف الأبطال الخارقين لكوكب الأرض، حيث يتم عزل أبناءهم في بيت آمن يتبع الحكومة، ولكن الفتاة خارقة الذكاء ميسي مورينو، التي لن يوقفها شيء عن إنقاذ أبيها البطل الخارق ماركوس مورينو، تتحد ميسي مع بقية الأطفال الخارقين كي يفلتوا من قبضة جليستهم الحكومية الغامضة، السيدة جرانادا، وبالتالي إذا كانوا يريدون إنقاذ ذويهم يجب على الأطفال الاتحاد معاً وتوحيد قواهم الفردية، من القدرات الخارقة إلى التحكم في الزمن والتنبؤ بالمستقبل، كي يكونوا فريقاً مختلف عن هذا العالم، الفيلم مليء بالحركة والمشاعر المختلفة والمتتعة.