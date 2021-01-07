شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى يطرح "ملقيتش راحتى" ثانى أغنيات ألبومه "تقيل وهادى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب حاتم فهمى أغنيته الجديدة "ملقيتش راحتي" من ألبومه الجديد "تقيل وهادى" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وتعاون حاتم في الأغنية الجديدة مع عمر الشربيني الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها أيضا، بينما التوزيع الموسيقى لـ وليد شراقي.

وتعد "ملقتش راحتى" ثانى الأغانى التي يطرحها حاتم فهمى من ألبوم "تقييل وهادي" بعد أن طرح أغنية الأغنية الأولى التى حملت اسم الألبوم من كلمات وألحان عمر الشربيني وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ويطرح حاتم باقى أغانى ألبومه الجديد على طريقة السينجل من خلال أغنية كل فترة وفقا للخطة التي وضعها.



حاتم فهمى

مالقتش راحتي معاك لقيتها ف بعادك..يالي انت كنت ملااك بعدت بعنااادك

امشي ابعد وسيبني امشي ارجوك ماتحلمش.. إني أرجع تاني ليك

أيام عيشناها وتعبنا والحل أهو فى ايدنا.. مانعدش دى الأيام

مابقتش باقى عليك إرتحت ف بعادي..أنا عشت عُمرى أرضيك ضاع وقتي ع الفاضي

امشي ابعد وسيبني امشي أرجوك ماتحلمش.. إني ارجع تاني ليك