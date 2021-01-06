"ما نستمر" جديد ديانا حداد باللهجة العراقية

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"الخليج 365" من بيروت: أصدرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية منفردة جديدة بعنوان "ما نستمر" باللهجة العراقية من كلمات الشاعر رامي العبودي، والحان وتوزيع ميثم علاء الدين، ومكس وماسترينج طيف عادل، وتم تسجيلها في استوديوهات الوطن بدبي.

في أغنيتها الجديدة تبدي حداد رأياً حاسماً في العلاقات العاطفية، مؤكدة أن الحياة مستمرة مهما كانت الظروف، وأن بعض المواضيع يجب معالجتها بالقرارات الصائبة دون تردد، حيث تقول في مطلع الأغنية:

إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا

تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى

مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب

كافي بعد مالي خلق هذا الأذى

تريد تروح يلا امشي

تبقى تروح نفس الشي

أنت بعمري مو كلشي .. ومو مهم...

حققت أغنية "ما نستمر" مليون و200 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها عبر قناة ديانا حداد الرسمية بموقع اليوتيوب كفيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، بالإضافة الى طرحها في جميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغاني، والإذاعات الخليجية والعربية.