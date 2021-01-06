جديد الفنان سامي يوسف “The Praised One"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان سامي يوسف أغنية دينية جديدة بعنوان “The Praised One" في مدح النبي محمد، وتعود كلماتها للقصيدة المحمّديّة للشاعر المتصوف من القرن الثالث عشر "الإمام البوصيري" صاحب أشهر قصيدة على مر السنين "البردة".

ومنذ إصدارها استحوذت على مشاهدات مرتفعة على مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي، و لاقت ردود فعل جميلة من قبل الجمهور، حيث تميزت هذه القطعة الفنية بالدمج بين الآلات الموسيقية التقليدية والأصوات المعاصرة مما جعل موسيقاها عميقة و مُبهجة بنفس الوقت.