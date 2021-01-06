حذف تحرش أكرم حسني من برنامج السيرة مع وفاء الكيلاني

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"الخليج 365" من بيروت: شهدت الحلقة الماضية من برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني حذف الكثير مما ورد في حلقة الفنان المصري أكرم حسني.



وعلى عكس الإعلان الترويجي الخاص بالحلقة والذي اذيع على قناتي ابو ظبي الإماراتية وdmc فإن الكثير من محتواه لم يكن موجوداً في الحلقة التي شهدت حذفاً مخلاً بالسياق الخاص بها وظهر بوضوح على الشاشة علماً بأن النسخ المتاحة على تطبيق "واتش ات" لمشاهدة الحلقة في مصر، وموقع قناة أبوظبي للمشاهدة في الخليج لم تختلف عن النسخ المذاعة التي شهدت حذف ما ورد في البرومو الدعائي بما فيها تطرق وفاء عن تحرش أكرم بمدرسته. كما تحدث حسني عن التحاقه بكلية الشرطة ثم استقالته للعمل كمذيع عبر اثير الاذاعة ثم اتجاهه للتمثيل في السنوات الأخيرة.

الجدير بالذكر أن البرنامج يذاع أسبوعياً في الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات على قناة أبوظبي يوم الجمعة من كل أسبوع ويومي الجمعة والسبت على شاشة قناة dmc في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

مقتطفات من الحلقة