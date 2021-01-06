شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد سليمان عن تريند "هانى" : الدراما لم تخلق لتقدم أعمال مثالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد سليمان، إن تريند "هانى" أسعده كثيرا وتفاجأ به، خاصة أن الناس عادت لمشاهدة مسلسل "هذا المساء" رغم مرور 3 سنوات على عرضه.

وأضاف محمد سليمان، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الدراما لم تخلق لتقدم أعمال مثالية، وأن الدراما هدفها التفكير وتقديم أعمال واقعية افتراضية.

وأوضح أن المسلسل به عدد كبير من المشاهد الواقعية، لافتاً إلى أن فائدة الدراما بأنها تظهر لنا ما يحدث في الواقع، وأن الفيلم المصري يعرض حالات افتراضية للتفكير، ولا نستطيع أن نضع قيود على الدراما.

وأكد أنه سعيد بالتريند، موجها التحية للفنان الأردني إياد نصار، والفنانة أروى جودة، والمخرج المايسترو تامر محسن.