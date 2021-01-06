الفنان محمد سليمان عن تريند "هانى" : الدراما لم تخلق لتقدم أعمال مثالية

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد سليمان عن تريند "هانى" : الدراما لم تخلق لتقدم أعمال مثالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد سليمان، إن تريند "هانى" أسعده كثيرا وتفاجأ به، خاصة أن الناس عادت لمشاهدة مسلسل "هذا المساء" رغم مرور 3 سنوات على عرضه.
وأضاف محمد سليمان، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الدراما لم تخلق لتقدم أعمال مثالية، وأن الدراما هدفها التفكير وتقديم أعمال واقعية افتراضية.
وأوضح أن المسلسل به عدد كبير من المشاهد الواقعية، لافتاً إلى أن فائدة الدراما بأنها تظهر لنا ما يحدث في الواقع، وأن الفيلم المصري يعرض حالات افتراضية للتفكير، ولا نستطيع أن نضع قيود على الدراما.
وأكد أنه سعيد بالتريند، موجها التحية للفنان الأردني إياد نصار، والفنانة أروى جودة، والمخرج المايسترو تامر محسن.