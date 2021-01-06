شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تتألق بـ"الكاجول" في أحدث جلسة تصوير.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة نانسي عجرم إلى جلسة تصوير جديدة، مرتدية ملابس كاجول أنيقة، مؤخرا، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" فيديو جديد يكشف كواليس الجلسة التصويرية، معلقة :"استراحات مريحة مع المجموعة".

كما شاركت نانسي عجرم عبر خاصية الاستوري، موقفا طريفا خلال عملها، حيث أصيبت صديقتها ريتا بنوبة سعال أثناء التصوير داخل الاستدوديو، لتعلق نانسي مازحة :"ريتا مش معقول هالمره راح تصيرين تريند على السوشيال ميديا".



نانسي عجرم في استوري انستجرام

وأحيات الفنانة نانسي عجرم مؤخرا، حفلة رأس السنة التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث غنت "آه ونص" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع طارق مدكور، كما قدمت أغنية "ياطبطب وأدلع"، وأغنية "حاسه بيك"، كما غنت نانسى أغنية "لون عيونك" ألحان طارق أبو جودة.



أحدث ظهور لنانسي عجرم

وقدمت نانسى أغنية "أخاصمك آه"، كلمات فوزى إبراهيم، ألحان محمد سعد، واختتمت الحفل بأغنية "ملوك الجدعنة"، بعدما أشعلت الأجواء بالغناء والرقص على المسرح.

وفي وقت سابق، طرحت النجمة نانسى عجرم أحدث أعمالها الغنائية "إلى بيروت الأنثى"، وذلك عبر يوتيوب.

وأغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عاما وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.



الفنانة نانسي عجرم



النجمة نانسي عجرم



نانسي عجرم



نانسي عجرم



الفنانة نانسي عجرم



الفنانة نانسي عجرم



النجمة نانسي عجرم