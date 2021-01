شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس بعد ظهوره أصلع من أجل فيلمه الجديد ساخرا: رأينا الأسوأ بالتأكيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كان النجم العالمي توم هانكس ، محبوبا من الجميع ، وممثلًا متعدد المواهب ، لكن تحوله الأخير من أجل فيلمه القادم جعله شخصا آخر، حيث ظهر هانكس في برنامج Graham Norton Show خلال فترة الأعياد، ليتحدث عن فيلمه الجديد إلفيس بريسلي.



توم هانكس اصلع ممن اجل فيلمه الجديد

وقال هانكس: "إنني أعمل على فيلم المخرج باز لورمان عن إلفيس بريسلي، حيث العب دور العقيد توم باركر مدير أعمال إلفيس"، وبعد ذلك وقف توم وخلع قبعة البيسبول الخاصة به، وتابع قبل أن يكشف عن شعره: "دعني أريكم قصة الشعر الرهيبة التي يجب أن أحصل عليها من أجل تصوير الكولونيل توم باركر"، ليكشف هانكس عن رأس أصلع من أجل الدور، ويعلق على ذلك بشكل ساخر قائلا " الأمر مروع لكننا رأينا الأسوأ بالتأكيد".

من ناحية أخرى حقق فيلم توم هانكس News of the World، الذى يعرض حالياً، إيرادات في شباك التذاكر حول العالم وصلت إلى 2 مليون و400 ألف دولار أمريكى، وذلك في يومين فقط، وهو الفيلم الذي أثيرت بسببه العديد من التساؤلات مؤخرا حول احتفاظ الأفلام الكبيرة بمواعيد إصدارها السينمائي في فترة العطلات في ظل استمرار كورونا، لذلك حاولت Universal’s إيجاد حل بديل لعرض فيلم News of the World بشكل آمن، لذلك تم عقد صفقة مع شبكة Netflix لعرض الفيلم عليها، بالإضافة إلى العرض السينمائي، حيث عرض في 25 ديسمبر الجارى.

الفيلم بطولة النجم العالمى توم هانكس وتدور أحداثه حول أحد سكانتكساس والذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغيير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.

ويعتبر طرح فيلم News of the World ديسمبر، مجازفة من الشركة المنتجة حيث تم تأجيل طرح عدد من الأفلام التى كان مقرر طرحها الفترة المقبلة بسبب تخبط سوق السينما مع استمرار جائحة كورونا.