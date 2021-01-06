شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات محمد فؤاد فى حواره مع على الكشوطى بتلفزيون الخليج 365 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمد فؤاد ضيفا على الزميل على الكشوطى فى لقاء على تليفزيون ”الخليج 365”، تحدث خلاله عن أغنيته الجديدة "الحفلة"، التى أثارت الكثير من الجدل، ورد على منتقديه، وكشف عن أعماله الجديدة.

وقال النجم محمد فؤاد، فى حواره على تليفزيون ”الخليج 365” "الجدل اللى حاصل على أغنية الحفلة مش مفاجئ بالنسبة لى ومتوقع، والحمد لله اشتغلنا على إننا نعمل أغنية تشد الناس وتطرح تساؤلات، البعض يعجب بيها ويتقبلها، ناس تانية ترفضها، ده طبيعى وده من أيام كمننا وحيران، وأغنية فالسكة فالسكة، الحمد لله بنقى الحاجة الغريبة على ودان الناس وتخلق حالة من الجدل، أى حاجة جديدة بتخض فى الأول".. ونرصد أبرز التصريحات فيما يلى..