شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة يعلن إصابته بفيروس كورونا: عملت مسحة والنتيجة إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان عمرو وهبة إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرى مسحة كورونا، حيث كتب عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على انستجرام:"الحمدالله بعد عدة إصابات ومجموعة مستشفيات وباقة من التحاليل والأشعات عملت مسحة جديدة والنتيجة الحمد الله طلعت.... بردو بوزيتيف".



عمرو وهبة عبر انستجرام

وأضاف عمرو وهبة عبر خاصية الاستوري بطريقة ساخرة :"برده بوزيتيف" أي (إيجابية)، ثم شارك جمهوره صورة له مازحا :"بوزيتيف تاني إزاي حضرتك بقولك عامل المسحة أم 2500 جنيه".





وأصيب عدد من المشاهير، بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، من بينهم النجم أمير كرارة، وشريف رمزي والفنانة السورية جومانة مراد والمنتج والفنان هشام جمال.

من ناحية أخرى، نفى الفنان عمرو وهبة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مشاركته فى مسلسل "المؤسسة" من سيناريو بدر نور وإخراج أحمد الجارحى مشيرا أنه لم يتعاقد على هذا العمل وفوجئ بأخبارعن مشاركته فيه، قائلا: هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة وأضاف أنه فوجىء أيضا بأخبار عن مشاركته فى مسلسل يسمى "بالقوة" وهذه أخبارغير صحيحة .

وأعرب مؤخرا الفنان عمرو وهبة عن سعادته بالمشاركة خلال ماراثون دراما رمضان الماضى مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل "فلانتينو"، ووصف هذا الأمر بأنه شرف كبير بقوله: "المشاركة مع الزعيم عادل إمام شرف بكل تأكيد وحلم تحقق فى "فلانتينو"، وهو ما أسعدنى كثيراً لأن المشاركة مع مدرسة بتلك القيمة الكبيرة تعود بفوائد عديدة على الممثل ويتعلم منها الكثير.



