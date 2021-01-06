شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ترقص على "سمعت إنك حزينة" لـ شارموفرز.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة نيللى كريم أثناء استماعها لأغنية شارموفرز "سمعت إنك حزينة"، حيث بدت مستمتعة بها إلى حد كبير بصورة انعكست خلال رقصها على الأغنية عبر فيديو نشرته من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، تميزت فيه بارتداء قبعة وشال أثناء الرقص على نغمات الأغنية.



نيللى كريم

من ناحية أخرى سبق وكذّبت النجمة نيللى كريم الشائعات التى ترددت فى وقت سابق، عن إصابتها بفيروس كورونا، والتى وصلت لحد تأكيد خضوعها لبروتوكول العلاج والعزل المنزلى، حيث قالت لـ"الخليج 365" فى وقت سابق: "أنا الحمد لله معنديش حاجة، ولو عندى والله يا جدعان هقول".



نيللى كريم خلال الفيديو

وأكدت نيللى كريم أنها تحضر لمسلسلها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى، حيث تعقد جلسات عمل مع القائمين على العمل، والمخرج أحمد خالد، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، والشخصيات وترشيح الممثلين وخلافه.

يشار إلى أن نيللى كريم حققت نجاحاً كبيراً بمسلسلها "بـ 100 وش" الذى عرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويِش، دنيا ماهر، وحسن أبو الروس، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

كما تعود نيللى كريم لتصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع مسلسلها الجديد، ويشارك في بطولة الفيلم كل من لبلبة، محمد علاء، علاء زنهم، وليلى عز العرب، وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.