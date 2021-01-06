شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يدافع عن عزيز الشافعى بعد خلافه مع رامى صبرى: هناك تجنى على حقه أدبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الشاعر الغنائي تامر حسين على الخلاف الدائر بين الملحن عزيز الشافعى والمطرب رامى صبرى، مدافعا عن الملحن عزيز الشافعي، قائلا :" أنا شايف ان فى تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبيا ومعنويا دى شهادة حق، ومش شايف تماما اى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى".

وكتب الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه الشخصي على فيسبوك :"ردا على شكرا والمُهاترات اللى بسمعها.. أولا ليه بنجيب وبنقحم دايماً اسم (عمرو دياب) فى جُملة مفيدة ؟ ايه الغرض؟.. ثانيا... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده.. مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق".



تامر حسين عبر فيسبوك

وأضاف :"ثالثا.. اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنة، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات، يعنى إيه؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس في عز نجاحهم بالباطل لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه أغنية المؤلف والملحن بيعملوا تنازل عن حقوق الإستغلال وللمطرب، طالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين اختيار الأفضل وارد جدا تسمع مطرب زميل أغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية مايتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق".

وتابع :"مطرب عن مُطرب ف سُرعة اتخاذ القرار أنا شايف أن فى تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبيا ومعنويا دى شهادة حق، ومش شايف تماما أي داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن، عيب فى خصوصيات مايصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم ناس محترمة بالباطل أكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها واحنا أصحاب الحق وربنا يهدى".

وأردف قائلا :" وأخيرا ياما ناس سمعت أغانى من سنة وسنتين ومكنش ليهم نصيب فيها ماعملهوش اللى بيتعمل ده لما الأغنية تنجح بالعكس فرحوا، واتمنوا انها ياريت لو كت أغنيتهم بكل حُب وتقدير وروح حلوة، وده بوست بكُل حُب والله عشان معنديش كلام يتقال تانى مش عايزين الموضوع ياخد أكبر من حجمة، هى شُهرة لـ الأغنية أكتر بس مابحبش الطريقة دى من الشهرة".

وفي وقت سابق، رد الشاعر والملحن عزيز الشافعى على كلام المطرب رامى صبرى بعدم التعامل معه قائلا على صفحته الفيس بوك : "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز" .

وأضاف:"رغم إن كلامه كله مالوش أي اساس من الصحة، احب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا" .

وكان قد أعلن المطرب رامى صبرى عن عدم التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى مرة أخرى، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"لتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهوالفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سبنا وأغنية ذي مانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".