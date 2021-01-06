شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تهنئ فاروق حسنى بعيد ميلاده:"الصديق الراقى كل سنة وانت طيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ليلى علوى، على تهنئة الفنان الكبير فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، بعيد ميلاده، متمنية له المزيد من السعادة و النجاح، وكتبت ليلى، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" الفنان العزيز جداً الصديق الراقي والإنسان الغالي فاروق حسني، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة بصحة وسعادة وتلامذة كتير حواليك ومحبين كتير حواليك ويارب 2021 تبقى سنة خير ونحضر معرضك إن شاء الله".



ليلى علوى

وفى سياق آخر تعود ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، المقرر عرضه العام الجاري، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وانتهت مؤخراً من تصوير فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، ويشاركها بطولة العمل زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، وتنتظر طرحه فى دور العرض السينمائية أو المشاركة فى المهرجانات السينمائية.

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.