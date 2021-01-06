تريند "هاني".. تعليقات ساخرة للهاشتاج الأكثر جدلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار مشهد من مسلسل "هذا المساء"، جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، خاصة أن عدد كبير من التعليقات جاءت في إطار كوميدي ساخر، ليحتل "تريند هاني" مقدمة "الهاشتاج" الأكثر رواجا.

البداية

مشهد "هاني" ضمن أحداث مسلسل "هذا المساء" الذي عرض عام 2017، وحقق المسلسل وقتها نجاحا كبيرا، وتدور أحداث المشهد بعد عودة "أكرم"- إياد نصار- لمنزله، ليفاجئ بـ"هاني" -محمد سليمان- صديق زوجته "نائلة" – أروى جودة- ينزل بصحبتها من الدور العلوي للمنزل.

سخرية

بسبب الحوار الذي دار بين الزوج والزوجة، سخر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل من المحتوى، خاصة عبارة: "إنت مجنون.. مش عارف ده مين.. ده هاني"، وفي غضون ساعات تحول "التايم لاين" لكوميكس "هاني" ونكات وعبارات ساخرة.

أبرز التعليقات

جاءت التعليقات الساخرة على النحو التالي: "ربما أنت هاني في رواية أحدهم"، و"مفيش حاجة ضحكتني زي تريند هاني"، و"هاني نفسه اتخض من البجاحة"، وغيرها من التعليقات.

تعليق "هاني"

قام بتجسيد شخصية "هاني" الفنان محمد سليمان، وعلق عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام: "يا ترى المسلسل أول مرة يتذاع ولا أول مرة يتشاف؟ ويا ترى إحنا بنتفرج على الأفلام والمسلسلات العربي والأمريكاني ومن كل بلاد العالم علشان نقلد اللي بنشوفه ولا علشان نفهم الحياة ونشوف الأمور من زوايا وجوانب مختلفة تسمح لنا وتساعدنا على اختيار الأفضل لنا بناء على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، لازم يكون عندنا وعي وإحنا بنتفرج على الأفلام والدراما علشان التقليد الأعمى بدون تفكير هو كارثة محققة".

مسلسل "هذا المساء"

المسلسل بطولة إياد نصار، أروى جودة، محمد فراج، حنان مطاوع، أحمد داوود، محمد سليمان، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، ومن إخراج تامر محسن.