عزيز الشافعي يرد على رامي صبري: "كلامك مالوش أساس من الصحة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الشاعر والملحن عزيز الشافعي، على تصريح الفنان رامي صبري بعدم التعامل معه مرة أخرى.

وكتب الشافعي، عبر حسابه على تويتر: "كلام الزميل المحترم مالوش أي أساس من الصحة و معرفش بيعمل كده ليه؟.. وعلى العموم شكرًا".

وأوضح في تدوينة أخرى، عبر حسابه على فيسبوك: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وتابع: "رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة)، أحب دايما أشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، و بشكره على إستجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا، وبعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز أدي الموضوع أكبر من حجمه".

وأضاف: "بكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية "شكرا" ، أما بخصوص "زي مانتي" فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد و تسألوه".

وكان الفنان رامي صبري، قد قرر عدم التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي مرة أخرى.

وكتب رامي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "ولتاني مرة .. الملحن عزيز الشافعي، ياخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها، ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سابنا وأغنية زي ما أنتي .. لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان رامي صبري، أغنية "مش مرتاحين" وهي تتر مسلسل "طلقتك نفسي".