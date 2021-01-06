محامي ابنة نهى العمروسي: "نازلي مصطفى لن تجري أي حوارات صحفية أو إعلامية"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد طارق العوضي، محامي ابنة الفنانة نهى العمروسي، أنها لن تجري أي حوارات صحفية أو إعلامية.

وكتب العوضي، عبر حسابه على فيسبوك: "توضيح هام جدًا .. إلى الأصدقاء الصحفيين .. موكلتنا نازلي مصطفى كريم، لن تجري أي حوارات صحفية أو إعلامية، ولن يتم السماح لها بإبداء أية تصريحات أو تصويرها، سواء أثناء الإفراج عنها أو بعد ذلك".

وأَضاف: "أي تصوير سيتم لها، سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة القائم بذلك بإعتبارها تصوير دون موافقة وانتهاك للحياة الخاصة".

وكان العوضي، محامي نجلة نهى العمروسي، كتب تدوينة سابقة عبر حسابه على فيسبوك، قال فيها: "حول إخلاء سبيل موكلتنا نازلي مصطفى كريم، الفيرمونت، لم نخسر رهاننا منذ البداية على مهنية ونزاهة النيابة العامة المصرية، وكما قررنا سلفًا ثقتنا المطلقة في النيابة العامة، خاصة في عهد النائب العام المستشار حمادة الصاوي".

وتابع: "فقد تم اليوم صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل موكلتنا نازلي مصطفى كريم على ذمة القضية رقم 25 لسنه 2020 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة والمعروفه إعلاميا بقضية (الفيرمنت)، يأتي هذا القرار ليؤكد على حرص النيابة العامة على إعمال صحيح القانون وأن النيابة العامة المصرية ليست فقط حريصة على العدالة، وإنما متحيزة لأعمالها وارساء قواعدها في بلادنا كي نبصر المستقبل بعيون مستبشرة، حيث أن استجابة سيادتكم لمناشدتنا (وتظلماتنا الثلاثة وما أرفقناه من مستندات وتسجيلات وأدلة بشكل مستمر)، منذ أن تولى مكتبنا أمانة الدفاع، حيث أن موكلتنا نازلي في هذه القضية (شاهدة -مجني عليها - متهمة) ونؤكد على أن موكلتنا/ نازلي مصطفى كريم ليس لها أي علاقة بتلك القضية سوى أنها طليقة أحد المتهمين الذي تقدمنا ببلاغ ضده، حققته النيابة العامة في حينها وما تضمنه البلاغ من قيام المدعو/ عمرو الكومي (طليقها) باساءة استغلالها ماديًا ونفسيًا وجسديًا وثقته التحقيقات في أدلة مادية ملموسة" .

وأوضح: "لقد عانت هذه الفتاة المكلومة الكثير والكثير من الويلات حتى ظنت أنها لن تبرح ظلمات الحبس ولا قيد الاغلال أبدًا, ولكننا كنا وما زلنا منذ اللحظة الأولى لبدء التحقيقات على يقين أن هناك أيادٍ قوية، نقية.. قد ولاها الله من فوق سبع سموات لحماية الحق وصون مصالح العباد, فجاء قرار النيابة العامة اليوم باخلاء سبيل موكلتنا (الشاهدة -المجني عليها - المتهمة) نازلي ليعيد صياغة مبدأ الرحمة والعدل لكافة الناس".

وأضاف: "وإن كان القضاء لا يمدح ولا يوجه إليه الشكر الا اننا نجد لزاما علينا الاشادة بقرار النيابة العامة الصادر اليوم.. وفقنا الله جميعًا إلى ما فيه خير هذا الوطن".

يذكر أن، النيابة العامة المصرية، قررت إخلاء سبيل نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي في القضية المعروفة اعلاميًا بـ"الفيرمونت".