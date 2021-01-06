نهى العمروسي بعد إخلاء سبيل ابنتها في قضية "الفيرمونت": "الحمد لله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة نهى العمروسي، التعليق على إخلاء سبيل ابنتها نازلي مصطفى كريم في قضية "الفيرمونت".

وكتبت العمروسي، عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله..العدل، الحق .. والشكر من بعده للنيابة العامة المصرية والتي كنت أنا وبنتي على ثقة تامة من عدلها ورحمتها وهم من قال فيهم الله المنصف (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون) ..شكرًا للنائب العام النزيه المستشار حمادة الصاوي" .

وكان طارق العوضي، محامي ابنة نهى العمروسي، قد كتب عبر حسابه على فيسبوك: "حول إخلاء سبيل موكلتنا نازلي مصطفي كريم، الفيرمونت، لم نخسر رهاننا منذ البداية على مهنية ونزاهة النيابة العامة المصرية، وكما قررنا سلفًا ثقتنا المطلقة في النيابة العامة، خاصة في عهد النائب العام المستشار حمادة الصاوي".

وتابع: "فقد تم اليوم صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل موكلتنا نازلي مصطفي كريم على ذمة القضية رقم 25 لسنه 2020 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة والمعروفه إعلاميا بقضية ( الفيرمنت) يأتي هذا القرار ليؤكد على حرص النيابة العامة على إعمال صحيح القانون وأن النيابة العامة المصرية ليست فقط حريصة على العدالة، وإنما متحيزة لأعمالها وإرساء قواعدها في بلادنا كي نبصر المستقبل بعيون مستبشرة، حيث أن استجابة سيادتكم لمناشدتنا (وتظلماتنا الثلاثة وما أرفقناه من مستندات وتسجيلات وأدلة بشكل مستمر)، منذ أن تولى مكتبنا أمانة الدفاع، حيث أن موكلتنا نازلي في هذه القضية (شاهدة -مجني عليها - متهمة) ونؤكد على أن موكلتنا / نازلي مصطفي كريم ليس لها أي علاقة بتلك القضية سوى أنها طليقة أحد المتهمين الذي تقدمنا ببلاغ ضده، حققته النيابة العامة في حينها وما تضمنه البلاغ من قيام المدعو/ عمرو الكومي (طليقها ) بإساءة استغلالها ماديًا ونفسيًا وجسديًا وثقته التحقيقات في أدلة مادية ملموسة" .

وأوضح: "لقد عانت هذه الفتاة المكلومة الكثير والكثير من الويلات حتى ظنت أنها لن تبرح ظلمات الحبس ولا قيد الأغلال أبدًا, ولكننا كنا وما زلنا منذ اللحظة الأولى لبدء التحقيقات على يقين أن هناك أيادٍ قوية، نقية.. قد ولاها الله من فوق سبع سموات لحماية الحق وصون مصالح العباد، فجاء قرار النيابة العامة اليوم بإخلاء سبيل موكلتنا (الشاهدة -المجني عليها - المتهمة) نازلي ليعيد صياغة مبدأ الرحمة والعدل لكافة الناس".

وأضاف: "وإن كان القضاء لا يمدح ولا يوجه إليه الشكر إلا أننا نجد لزاما علينا الإشادة بقرار النيابة العامة الصادر اليوم.. وفقنا الله جميعا الي ما فيه خير هذا الوطن".

يذكر أن، النيابة العامة المصرية، قررت إخلاء سبيل نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيرمونت".