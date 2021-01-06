عودة فيلم الرومانسية السلم والثعبان على نتفليكس

ياسر رشاد - القاهرة - قررت منصة نتفليكس الرقمية، اختيار عرض الفيلم الرومانسي المصري (السلم والثعبان) للنجم هاني سلامة وحلا شيحة، وذلك ضمن الخريطة الجديدة لعام 2021.

وتدور أحداث فيلم (السلم والثعبان) حول شاب مستهتر يدعى "حازم" والذي يقوم بشخصيته هاني سلامة، يفشل

فى أن يكون زوجا جيدا ، وفشل فى أن يصبح أبا جيدا ، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل (ياسمين) حياته "وهي حلا شيخة"، يواجهان معا العديد من المشاكل في بداية علاقتهما ، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية .

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فيلم "السلم والثعبان" بطولة النجم هاني سلامة، والفنانة حلا شيحة، والنجم أحمد حلمي، مها عمار، رجاء الجداوي، طارق التلمساني، وإخراج طارق العريان، وقصة وسيناريو وحوار محمد حفظي.