بعد إثارة الجدل .. رامي صبري يحذف ما كتبه عن الهضبة وعزيز الشافعي على الفيسبوك

ياسر رشاد - القاهرة - حذف المطرب رامي صبري ما كتبه منذ قليل، عن اتهامه بسرقة الملحن عزيز الشافعي أغنية (شكراً) و(زي ماانتي) أثناء عمله عليهما، وإعطائهما للهضبة عمرو دياب.

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وقد أعلن المطرب رامي صبري إيقاف التعامل بين الملحن عزيز الشافعي، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: " لتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهوالفنان عمرو دياب

بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سبنا وأغنية ذي مانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخري ".

ليرد عليه الملحن عزيز الشافعي: " مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم ، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس ، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى

لو تجاوز .

ورغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة) ، احب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه.

وأضاف، بشكره على إستجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا.

وإختتم "الشافعي": بعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده و بالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية شكرا، اما بخصوص زيمانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد و تسألوه و شكرا لحد كده".