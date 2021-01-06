أول تعليق لـ نهى العمروسي بعد إخلاء سبيل ابنتها في قضية فتاة الفيرمونت (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - علقت الفنانة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيل نجلتها ناذلي في قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "نهى": "الحمد لله العدل الحق.. والشكر من بعده للنيابة العامة المصرية والتي كنت أنا وبنتي على ثقة تامة من عدلها ورحمتها وهم من قال فيهم الله المنصف (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون) شكرًا للنائب العام النزيه المستشار "حمادة الصاوى".

وقررت النيابة العامة، صباح اليوم، إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلى مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسى، المحبوسين على ذمة

التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى.

تفاصيل واقعة إغتصاب فتاة الفيرمونت:

هي واقعة اغتصاب جماعي يزعم حدوثها في أبريل 2014 تعرضت لها فتاة على يد عدد من الشباب من أبناء كبار الأثرياء والمشاهير تناوبوا على اغتصابها وكتابة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها وتصويرها بعد تخديرها في فندق فيرمونت بوسط القاهرة.

وبحسب الشهادات المتداولة تعود الواقعة لعام 2014، حيث أقدم مجموعة من الشبان الذين

ينتمون إلى عائلات ثرية على اغتصاب فتاة في حفلة بفندق فيرمونت الشهير بالقاهرة، بعد أن وضعوا لها مخدر أفقدها وعيها، وذهبوا بها إلى إحدى الغرف، وقاموا باغتصابها ثم وقعوا على بأول حرف من أسمائهم، وسجلوا الجريمة في فيديو أرسلوه لأصدقائهم كنوع من الاستعراض.

وأعلن مغردون في هاشتاج جريمة الفيرمونت عن أسماء الشبان المتهمين وقاموا بنشر صورهم مؤكدين أنهم المتهمون في الواقعة، فيما قال آخرون بدورهم إن الشبان اغتصبوا 6 فتيات على الأقل وليس فتاة واحدة. وأكدت الفتاة الضحية، التي تعيش خارج البلاد عبر أحد المنشورات التي كتبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشبان ابتزوها بالفيديو المصور بأنها في حال تحدثها وكشفها المستور سيقومون بفضحها.