شكرًا تتسبب في خلاف بين عمرو دياب ورامي صبري .. (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - نشأ خلاف بين المطرب رامي صبري والملحن عزيز الشافعي، بسبب أغنية (شكرًا) و(زي ماأنتي) للهضبة عمرو دياب.

واتهم رامي صبري الملحن عزيز الشافعي بأخذ الأغنيتان وهما (شكرا) و(زي ماانتي) وإعطائهما للهضبة عمرو دياب بنفس التوزيع واللحن أثناء العمل عليهما.

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وأعلن "رامي" ايقاف التعامل مع الملحن عزيز الشافعي بسبب ذلك، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" : " لتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهوالفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سبنا وأغنية ذي مانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخري ".

ورد الملحن عزيز الشافعي على إتهامات "رامي"، حيث قال: " مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم ، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس ، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز .

ورغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة) ، احب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه.

وأضاف، بشكره على إستجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا.

وإختتم "الشافعي": بعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده و بالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية شكرا، اما بخصوص زيمانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد و تسألوه و شكرا لحد كده".

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كما قرر الشاعر تامر حسين الرد على اتهامات رامي صبري لـ عزيز الشافعي والهضبة عمرو دياب"، قائلاً: " رداً على شكراً والمُهاترات اللى بسمعها، أولاً ليه بنجيب وبنقحم دايماً أسم ( عمرو دياب) فى جُملة مفيدة ؟ ايه الغرض ؟

ثانياً... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا

بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام

على حق.

وأضاف "تامر": ثالثاً... اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنه ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات .. يعنى ايه ؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس فى عز نجاحهم بالباطل لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه اغنية المؤلف والملحن بيعملوا (تنازل عن حقوق الإستغلال) للمطرب طالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين إختيار الأفضل وارد جداً تسمع مطرب زميل اغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية مايتخيلش نجاحها.

وإستكمل، ده اللى بيفرق مطرب عن مُطرب ف سُرعة إتخاذ القرار أنا شايف ان فى تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبياً ومعنوياً دى شهادة حق ومش شايف تماماً اى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى .

وقال، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن عيب فى خصوصيات مايصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم ناس محترمة بالباطل اكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها واحنا (أصحاب الحق )وربنا يهدى

وإختتم "تامر": أخيراً ياما ناس سمعت اغانى من سنه وسنتين ومكنش ليهم نصيب فيها ماعملهوش اللى بيتعمل ده لما الأغنية تنجح بالعكس فرحوا، واتمنوا انها ياريت لو كت أغنيتهم بكل حُب وتقدير وروح حلوة ، وده بوست بكُل حُب والله عشان معنديش كلام يتقال تانى مش عايزين الموضوع ياخد أكبر من حجمه، هى شُهرة ل الأغنية أكتر بس مابحبش الطريقة دى من الشهرة ".