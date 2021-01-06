عزيز الشافعي لـ رامي صبري: كلامك ليس له أساس من الصحة

ياسر رشاد - القاهرة - رد الملحن عزيز الشافعي على اتهامات المطرب رامي صبري، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "عزيز": " مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم ، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس ، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز .

ورغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة) ، احب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه.

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وأضاف، بشكره على إستجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا.

وإختتم "الشافعي": بعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده و بالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية شكرا، اما بخصوص زيمانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد و تسألوه و

شكرا لحد كده".

وكان قد قرر المطرب رامي صبري وقف التعامل بينه وبين الملحن عزيز الشافعي، وذلك حسب ما أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكشف رامي صبري، عن سبب عدم التعامل مع الشافعي قائلاً:"ولتاني مره الملحن عزيز الشافعي ياخد اغنيه مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا اغنيه زي ماانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مره اخري".

يذكر أن، آخر تعاون بين رامي صبري وعزيز الشافعي خلال أغنية "مش مرتاحين"، التي تم طرحها كـ تتر لمسلسل "طلقتك نفسي"، وحصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".