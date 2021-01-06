قيامة عثمان الحلقة 41 كاملة مجاناً.. قصة عشق قيامة المؤسس عثمان بجودة عالية وشاشة كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - يتم عرض الحلقة 41 من مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman حاليًا عبر شاشة قناة ATV التركية، التي تعرض المسلسل حصريًا عبر شاشتها، كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.

وحقق مسلسل قيامة عثمان نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقات موسمه الجديد الثاني خصوصًا بعد توقف دام لعدة شهور بسبب انتشار فيروس

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن نهضة الدولة وانتقالها من مراحل الفقر والضياع إلى القوة والصلابة بسبب عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، الذي خلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات

عظيمة.

كما يتناول المسلسل أيضًا مجموعة من الصراعات التي وقعت بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم، ويعكس العمل التحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته، وخاصة مع أبناء قبيلته.

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