عبير صبري: رأى عن الحجاب معروف والتريند شي (رخيص)

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الفنانة عبير صبري، عن استيائها الشديد مما نشر حول ندمها على ارتداء الحجاب والتي صرحت به في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، مشيرة إلى أن هناك ما اقتص سياق حديثها من أجل التريند والتي وصفته بالقذر.

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وكتبت عبير عبر صفحتها الرسمية علي موقع

التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "باختصار أنا عملت حلقه مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا ندمت إني لبسته من دون ما أكون مستعده مظبوط وندمت إني قلعته وأتمني ارجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا".

وتابعت:"نقطه آخر السطر أما المواقع اللي أخدت نص الإجابة بكيفها عشان الترند والرخص أنا ياجماعة مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنه المحترمه والنقطه بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف رأى فيها دايمًا أني بعتبره فرض واحترمه وأتمني العوده ليه فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعي ليه على حساب كرامة الناس وسمعتهم".