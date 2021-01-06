بالفيديو: ثعبان ضخم “يقتحم” منزل مواطن تايلاندي… وهذا ما فعله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 10:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

تفاجأ مواطن تايلاندي بوجود ثعبان ضخم طوله 3.5 متر داخل منزله الواقع بالعاصمة بانكوك.

فبعد عودته إلى المنزل لاحظ المواطن انهيار سقف المطبخ وسقوط جزء كبير منه على الأرض ليلاحظ حينها اقتحام الحفاث الضخم غرفة الطعام والمطبخ.

ويظهر الشريط المصور الذي نشره المواطن التايلاندي إلحاق الحفاث أضرارا بالسقف وأجزاء كثيرة من المنزل.

وقام المواطن باستدعاء الخبراء إلى المنزل للإمساك بالحفاث، وبعد محاولات طويلة، تمكنوا من الإمساك به وإعادته إلى الطبيعة مرة أخرى.