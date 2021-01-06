شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محطات مهمة فى حياة جنات.. تعرف عليها فى عيد ميلادها الـ 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الأربعاء، النجمة المغربية جنات بعيد ميلادها الـ 35، وخلال مشوارها الفني مرت بعدد من المحطات المهمة التي صنعت منها نجمة في عالم الغناء لها جمهور في كل مكان يعشق صوتها، "الخليج 365 " يرصد تلك المحطات خلال الأسطر التالية..

1- نشأت جنات مع ثلاثة أشقاء، وكانت هي الأصغر والفتاة الوحيدة بينهم، وبما أنها الأصغر كانت جنات محط رعاية واهتمام الجميع وبفضل هذا الاهتمام اكتشفت عائلاتها أن ما يجذب أذنها ليست أغاني الأطفال التي تناسب سنها، ولكن الأغاني العميقة التي حفظتها وبدأت تغنيها ومن هنا قدمت أسرتها كل الدعم لموهبتها.

2- عندما بلغت الثامنة من عمرها اشتركت في مسابقة غنائية في المغرب، ووقفت لأول مرة في حياتها على مسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، ورغم صغر سنها لم تشعر جنات بالخوف ولم تكتف بالفوز بالمركز الأول بالمسابقة، ولكن اشتركت لاحقا في ثلاث مسابقات في المغرب، وفازت بالمركز الأول فيهم جميعا، كما فازت بالمركز الأول في مسابقة أخرى بالإسكندرية قبل أن تفوز بالمركز الأول أيضا في مهرجان السياحة والتسوق في دبي.

3- دعتها رتيبة الحفني لتغني كضيفة شرف بمهرجان القاهرة للموسيقي العربية، والذي أقيم في دار الأوبرا، وأوقفت جنات بعد ذلك نشاطها الفني حتى حصلت على شهادة إدارة الأعمال والتسويق ومنذ ذلك الحين احترفت جنات الغناء.

4- أصدرت في 2004 أغنيتها أفهمني حبيبي التي صورتها بطريقة الفيديو كليب.

5- تم التعاقد بين جنات والمنتج أحمد الدسوقي، وقدما معا أول ألبوماتها اللي بيني وبينك عام 2006، وصورت منه أغنيتين أكتر من سنة التي تم عرضها مع طرح الألبوم، وأغنية بحبك التي تم عرضها عام 2007، والاثنتان من إخراج محمد جمعة. وحصل الألبوم على جائزة الأسطوانة الذهبية من شركة التوزيع إيمي لتحقيقه أعلي نسبة مبيعات في الوطن العربي، وتسلمتها في مايو 2009، بعد طرح ألبومها الثاني حب امتلاك.

6- شاركت جنات في غناء أوبريت أمي مع النجوم تامر حسني، وهيثم شاكر، ويارا، ورامي عياش، وكانت من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع حميد الشاعري، وتم تصويرها كفيديو كليب من إخراج عثمان أبو لبن.

7- قامت جنات بتسجيل أغنيتين تم طرحهما في كوكتيل جود نيوز 1 بشهر يوليو 2008، الأولى بعنوان حبيبي على نياته كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع هاني يعقوب، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج يونس. وحصلت جنات علي هذة الأغنية علي جائزة ART كأفضل سنجل في عام 2008، بعد أن فازت بنسبة 80% من أصوات الجمهور المشارك في التصويت، والذين بلغ عددهم 45 ألف، ليختاروا الأغنية من بين 90 أغنية أخرى.

8- ثم طرحت جنات ألبومها الثاني مع المنتج أحمد الدسوقي وشركة جود نيوز فور ميوزيك في أبريل 2009، والذي حمل اسم حب امتلاك، والذي حقق نجاحا كبيرا مع الجمهور بعد طرحه بالأسواق.

9- حب جامد هو الألبوم الثالث الرسمي للفنانة جنات. الألبوم من إنتاج شركة روتانا. احتوى الألبوم علي 13 أغنية، وتنوعت لهجات الألبوم ما بين المصرية والمغربية.

10-غنت المطربة جنات تترات عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية:

زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة ، حكايات وبنعيشها، قصص النساء في القرآن، عيون القلب.